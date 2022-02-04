«Лыжня России-2022» в Чувашии: соревнования перенесены

Лыжные гонки должны были состояться 12 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за роста числа зараженных коронавирусом в Чувашии перенесли ежегодные соревнования «Лыжня России», которые должны были состоятся 12 февраля. Новая дата проведения мероприятия будет названа после улучшения эпидситуации в республике.

Вместе с тем, власти региона рекомендовали отменить или отложить и другие массовые мероприятия, в том числе на улице, где нет возможности ограничить круг участников и соблюсти необходимые антиковидные меры.

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