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Общество4 февраля 2022 8:39

Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту проживания ветерана в ужасных условиях

В доме, где живет пенсионерка, нет ни горячей воды, ни туалета
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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К женщине для беседы и осмотра жилища выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина.

К женщине для беседы и осмотра жилища выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту проживания 92-летней женщины, ветерана Великой отечественной войны, инвалида первой группы в ветхом доме без горячей воды и туалета. К горожанке для беседы и осмотра жилища выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина.

В адрес главы исполкома района будет вынесено представление с требованием решить вопрос о признании дома непригодным для проживания и предоставить ветерану новое, благоустроенное жилье.

- Ход проверки поставлен на контроль в аппарате прокуратуры республики, - сообщают в надзорном ведомстве Татарстана.

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