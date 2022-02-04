Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту проживания ветерана в ужасных условиях

К женщине для беседы и осмотра жилища выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина. Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Чистополя организовала проверку по факту проживания 92-летней женщины, ветерана Великой отечественной войны, инвалида первой группы в ветхом доме без горячей воды и туалета. К горожанке для беседы и осмотра жилища выезжала зампрокурора Наталья Олюшкина.

В адрес главы исполкома района будет вынесено представление с требованием решить вопрос о признании дома непригодным для проживания и предоставить ветерану новое, благоустроенное жилье.

- Ход проверки поставлен на контроль в аппарате прокуратуры республики, - сообщают в надзорном ведомстве Татарстана.