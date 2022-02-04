В Казани коллеги по дороге домой сняли квартиру, где потом произошло убийство на почве ревности

Мужчина ударил коллегу ножом и сам вызвал полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 37-летнего жителя Красноярского края возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан, сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - также заявили в ведомстве.

По версии следствия, мужчина и его с 35-летняя знакомая работали в Елабуге. После смены они вместе поехали домой через Казань. В столице Татарстана они на Оренбургском тракте сняли квартиру и начали там распивать спиртное. Свидание коллег было нарушено тем, что женщине, пожелавшей вернуться снова на работу в Елабугу, отказали. Ей сообщили, что нуждаются в услугах только ее кавалера. Тогда женщина устроила с мужчиной скандал на почве ревности. В ответ на это коллега схватил нож и ударил им зачинщицу в грудь. После чего мужчина сам вызывал полицию. Вместе с правоохранителями приехала и бригада «скорой». Медики оказали раненой женщине всю необходимую помощь и повезли ее в больницу, к сожалению, пострадавшая скончалась по дороге туда.