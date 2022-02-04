В Казани женщина упала с высоты на крышу магазина и погибла

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

3 февраля в 21:46 в экстренные службы Казани поступила информация о том, что из окна восьмого этажа дома №88 на улице Фучика выпала женщина. Очевидцы сообщали, что она лежит без движения на крыше пристроя магазина.

- Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью трехколенной лестницы обеспечили доступ на крышу врачу «скорой помощи», - говорят в МЧС Татрстана.

К сожалению, медику только и осталось, что констатировать смерть 33-летней горожанки. После чего ее тело при помощи альпинистского снаряжения спустили на землю и передали сотрудникам правоохранительных органов.