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Происшествия4 февраля 2022 8:08

В Казани женщина упала с высоты на крышу магазина и погибла

Чтобы врач «скорой» мог добраться до горожанки, понадобилась помощь спасателей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

3 февраля в 21:46 в экстренные службы Казани поступила информация о том, что из окна восьмого этажа дома №88 на улице Фучика выпала женщина. Очевидцы сообщали, что она лежит без движения на крыше пристроя магазина.

- Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью трехколенной лестницы обеспечили доступ на крышу врачу «скорой помощи», - говорят в МЧС Татрстана.

К сожалению, медику только и осталось, что констатировать смерть 33-летней горожанки. После чего ее тело при помощи альпинистского снаряжения спустили на землю и передали сотрудникам правоохранительных органов.

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