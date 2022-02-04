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Происшествия4 февраля 2022 7:53

В Ульяновской области горело 9 тысяч "квадратов" производственного цеха

В нем изготавливали двери
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Во время пожара никто не пострадал.

Во время пожара никто не пострадал.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту пятницу, 4 февраля, в 7:15 по московскому времени в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Енганаево Чердаклинского района горит производственный цех, в котором выпускали двери, сообщили в МЧС Ульяновской области.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что здание горит уже по всей свое площади – 9 000 квадратных метров. Чтобы потушить огонь пришлось привлечь 13 пожарных машин. В итоге возгорание было локализовано в 8.34. Никто во время происшествия не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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