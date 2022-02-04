Журналисты и блогеры из Поволжья подали на конкурс «Вместе в цифровое будущее» более 200 работ

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Свыше двухсот работ поступило от журналистов и блогеров из регионов Поволжья на конкурс «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» ежегодно проводит для представителей медиасферы. Каждая шестая заявка – из Татарстана: из года в год республика становится самым активным регионом.

Автором двухсотого материала стал заместитель главного редактора информационного агентства «Башинформ» Станислав Шахов. Его работа «Как жителям Башкирии получить медпомощь, не вставая с дивана» — подробная инструкция о том, как с помощью цифровых сервисов можно вызвать врача, записаться на вакцинацию, оформить больничный лист в электронном виде, получить результаты анализов, проконсультироваться с доктором по видеосвязи. Медицинские услуги онлайн, без посещения медучреждений — это доступно, бесплатно, удобно, утверждает журналист.

Станислав Шахов, заместитель главного редактора ИА «Башинформ»:

«Я специализируюсь на «практичной» журналистике — максимально просто и доступно рассказываю людям об их правах и возможностях. Современные сервисы — с нами и вокруг нас, поэтому чем больше граждане узнают о технологиях, тем проще и комфортнее им жить. В конкурсе «Ростелекома» — несомненно, одного из флагманов цифровизации экономики — участвую много лет. Желаю всем соискателям удачи!»

На конкурс принимаются материалы, посвященные технологическим трендам, инновационным технологиям и сервисам в ИТ и телекоммуникационной отрасли. Заявленные работы должны быть опубликованы в СМИ и социальных сетях, а также выйти в эфир не ранее 1 апреля 2021 года и не позднее 28 февраля 2022 года.

Участники могут подать заявки в основные номинации: печатная пресса, радио и подкасты, телевидение, интернет-СМИ и социальные медиа, а также в специальные — «Умный город для жизни» от Schneider Electric и «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома».

Партнерами XI конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно проводится в два этапа. Победители на региональном уровне определятся в мае, на федеральном — в июне.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.