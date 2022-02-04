Обильные снегопады в Татарстане усложнили жизнь совам, воронам и сорокам

Сейчас высота снежного покрова в республике составляет около 59-60 сантиметров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, высота снежного покрова в Татарстане составляет около 59-60 сантиметров, хотя в прошлые годы не превышала 40. Обильные снегопады особенно сильно сказались на жизни птиц - сов, ворон и сорок. Первым стало сложнее охотиться на мышей, а остальным - находить свои тайники с едой, заявил журналистам завкафедрой метеорологии , климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Он также отметил, что снежная зима оказалась благополучной для других пернаты, среди которых рябчики, тетерева и глухари, которые живут и спят в сугробах.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в ближайшие два дня в Казани выпадет 30% от всей месячной нормы снега.

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