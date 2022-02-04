Казанцы просят Минниханова запретить строительство аттракционов в парке Урицкого

Соответствующую петицию подписали более 500 человек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Казани обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой не допустить строительства аттракционом в зеленой зоне парка имени Урицкого. По их словам, это разрушит эко-систему общественного пространства, лишит горожан возможности спокойно отдохнуть и устраивать пикники, а также оставит воспитанников секции спортивного ориентировать без места для тренировок.

- Парку и так был нанесён серьёзный урон во время ремонта, когда были вырублены девять вековых деревьев - символ парка. Лучше займитесь ремонтом бесплатной площадки для детей и почините спорт-площадку. А то все шатается и сломано, - пишут жители города в своей петиции.

На момент публикации данной новости обращение к главе республики подписали 582 человека.