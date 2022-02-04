В Йошкар-Оле троллейбус сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Горожанин получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен домой. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 11:25 в четверг, 3 февраля, на Ленинском проспекте в Йошкар-Оле троллейбус сбил 54-летнего мужчину. По предварительным данным, горожанин решил перейти дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что недалеко была "зебра".

Пешеход получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен домой.

- В течение дежурных суток сотрудниками ГИБДД пресечено 220 нарушений, допущенных его участниками. Задержаны пять нетрезвых водителей, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.