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Общество4 февраля 2022 6:32

В Чистополе ветеран Великой отечественной войны живет в доме без горячей воды и туалета

Проверку по этому факту уже начали в СУ СКР по Татарстану
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Устанавливаются обстоятельства того, как подобное могло быть допущено должностными лицами.

Устанавливаются обстоятельства того, как подобное могло быть допущено должностными лицами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В соцсетях появилась информация о 92-летней жительнице Чистополя, участнице Великой отечественной войны и инвалиде первой группы, которая живет в ветхом доме без горячей воды и туалета. Сразу после этого следственное управление СКР по Татарстану начало проверку по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших подобное.

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