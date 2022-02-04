В Чистополе ветеран Великой отечественной войны живет в доме без горячей воды и туалета

Устанавливаются обстоятельства того, как подобное могло быть допущено должностными лицами.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В соцсетях появилась информация о 92-летней жительнице Чистополя, участнице Великой отечественной войны и инвалиде первой группы, которая живет в ветхом доме без горячей воды и туалета. Сразу после этого следственное управление СКР по Татарстану начало проверку по факту неудовлетворительных условий проживания ветерана.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших подобное.