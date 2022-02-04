В Ульяновске пропала 13-летняя школьница

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Ульяновске начались активные поиски Яны Норкиной. Школьница перестала выходить на связь с близкими в четверг, 3 февраля, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Известно, что девочка ростом около 165 сантиметров имеет нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней была черная крутка, черные джинсы, черные ботинки, черная шапка и серо-розовый шарф.

Всех, кто видел Яну Норкину, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.