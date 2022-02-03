В 2022 году в Чувашии на ремонт дорог по нацпроекту потратят 2,9 миллиарда рублей

К работам на указанную сумму решили приступить, как только позволит погода. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В текущем году в республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланировано отремонтировать 54 участка общей протяженностью около 48 километров, а также привести в нормативное состояние 44,84% региональной сети и 77% дорог Чебоксарской агломерации. На все это выделено 2,9 миллиарда рублей, сообщают в правительстве Чувашии.

Так, в частности, при наступлении подходящей погоды должны начаться работы на девятикилометровом участке «Чебоксары – Сурское», «Никольское – Ядрин – Калинино» в Ядринском районе – протяженность 10,4 километра, «Волга» – Козловка» в Козловском районе – протяженность 9,1 километра.

Кроме того, на региональной сети хотят завершить капремонт на участках дорог «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка» в Мариинско-Посадском районе, «Цивильск – Ульяновск» – Яманчурино» в Яльчикском районе. Запланировано отремонтировать и 7,5 километра участка автодороги «Чебоксары – Сурское» – Мишуково – Ардатов» в Порецком районе, а также 8 километров дороги «Калинино – Батырево – Яльчики» в Ибресинском районе.