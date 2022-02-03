Владимир Колокольцев представил нового начальника УМВД Ульяновской области

На представлении нового начальника присутствовал и глава региона Алексей Русских. Фото: УМВД Ульяновской области

В этот четверг, 3 февраля, глава МВД России Владимир Колокольцев официально представил нового начальника УМВД Ульяновской области. Им, согласно Указу подписанным Владимиром Путиным, стал полковник полиции Максим Петрушин.

- На мероприятии, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, присутствовали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и руководители правоохранительных структур региона, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обращаясь к новому начальнику УМВД области, Колокольцев отметил, что по итогам 2021 года в регионе ситуация стабильная, но тем не менее нужно обратить внимание на борьбу с ИТ-преступностью, а также с незаконным оборотом наркотиков, противодействие коррупции, обеспечение безопасности дорожного движения и оказание государственных услуг.