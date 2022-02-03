Житель Зеленодольска задержан по подозрению в убийстве брата вилкой

В ближайшее время следователи выступят в суде с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 февраля в Зеленодольске в собственной квартире было найдено тело 36-летнего местного жителя. Мужчина скончался от колотого ранения в живот. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- По подозрению в совершении этого преступления был задержан 33-летний брат погибшего. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следствие будет настаивать на заключении мужчины под стражу, - также отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, 24 января задержанный гостил у старшего брата. Они вместе выпивали. Во время застолья между родственниками вспыхнула пьяная ссора. В ходе которой младший из них схватил вилку и несколько раз пырнул ею в живот брата. После этого мужчины помирились и подозреваемый спокойно уехал к себе домой. При этом после полученных ранений потрепавший за медпомощью не обращался, в результате чего скончался спустя несколько дней.