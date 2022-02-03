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Общество3 февраля 2022 14:01

В центре Казани закрыли кинотеатр

Он располагался в торгово-развлекательном комплексе «Кольцо»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Его могут открыть в другом торговом центре города.

Его могут открыть в другом торговом центре города.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кинотеатр КАРО в центре столицы Татарстана, располагавшийся в ТРК «Кольцо», больше не работает. Забронировать билеты через интернет невозможно, сеансы отменены.

По ранее поступавшей информации, закрытие кинозала связано с его переездом. Назывался другой торговый центр, в котором сейчас нет кинотеатра. Речь идет о Меге. Предполагается, что КАРО откроет свои залы там после реконструкции здания. Ориентировочно это может произойти не позже 2023 года.

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