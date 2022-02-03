СУ СКР по Татарстану: мужчина несколько раз ударил друга и ушел, а тот скончался

Свою вину подозреваемый не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 февраля в одном из домов в селе Алешкин Саплык Дрожжановского района было обнаружено тело 61-летнего мужчины со следами побоев. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека был задержан его 36-летний знакомый.

По версии следствия, мужчины выпивали алкоголь в компании друзей, когда один из присутствовавших вспомнил, что потерпевший должен ему денег. Началась драка, в которую вмешался подозреваемый. Он несколько раз ударил друга и ушел. Спустя несколько часов, потерпевший скончался.

Свою вину подозреваемый не признал. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте. Подробности преступления устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.