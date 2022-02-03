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Общество3 февраля 2022 13:41

В Татарстане возобновили движение транспорта по трассе М-5 «Урал»

Его прерывали из-за непогоды
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Речь идет о четырех участках в двух районах республики.

Речь идет о четырех участках в двух районах республики.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16.00 3 февраля движение транспорта по трассе М-5 «Урал» было возобновлено, сообщает МЧС Татарстана.

Ранее там из-за сильной метели и снегопада был ограничен проезд автобусов, грузовиков, маршруток и такси. Напомним, речь идет о трех участках в Бугульминском районе и одном участке в Бавлинском районе.

Сначала сообщалось, что движение там не будет открыто до 13.00, но потом срок действия ограничения продлили на несколько часов.

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