В Татарстане возобновили движение транспорта по трассе М-5 «Урал»

Речь идет о четырех участках в двух районах республики. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 16.00 3 февраля движение транспорта по трассе М-5 «Урал» было возобновлено, сообщает МЧС Татарстана.

Ранее там из-за сильной метели и снегопада был ограничен проезд автобусов, грузовиков, маршруток и такси. Напомним, речь идет о трех участках в Бугульминском районе и одном участке в Бавлинском районе.

Сначала сообщалось, что движение там не будет открыто до 13.00, но потом срок действия ограничения продлили на несколько часов.