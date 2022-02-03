На заводе КАМАЗ из-за коронавируса изменили график работы

Одни будут приходить на работу раньше, а другие позже. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за угрозы распространения коронавируса в Набережных Челнах на заводе КАМАЗ в феврале вводят новый график работы.

Так, сотрудники разных подразделений генеральной, а также исполнительной дирекций, будут приходить и уходить с работы в разное время, сообщает корпоративная газета предприятия «Вести КАМАЗа».

Это поможет разделить потоки людей и ограничить контакты на проходной. Так, рабочие графики различных сотрудников сместили от пяти минут до одного часа. В итоге кто-то будет приходить на рабочее место раньше, а кто-то позже, соответственно и поменяется у каждого время ухода домой.