«Лыжня России-2022» в Набережных Челнах: программа соревнований

Массовые забеги начнутся в 11:30 в парке Прибрежный. Фото: Артем КИЛЬКИН

12 февраля в Набережных Челнах пройдут лыжные соревнования «Лыжня России-2022». Все желающие смогут попробовать свои силы на трассы в два, три и пять километров. Специально для дошкольников будет организована трасса в 300 метров.

Старт соревнований запланирован на 9:15 в парке Прибрежный. Массовые забеги начнутся в 11:30.

Для регистрации лыжникам нужно направить письмо на электронный адрес ufis@list.ru или прийти в день старта с 8:30 до 10:30 в мандатную комиссию парк Прибрежный.

Расписание соревнований. Фото: nabchelny.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лыжня России-2022» в Казани: как зарегистрироваться

Как стать участником «Лыжни России – 2022», которая состоится в Казани 12 февраля (подробности)