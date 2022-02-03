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Общество3 февраля 2022 13:24

«Лыжня России-2022» в Набережных Челнах: программа соревнований

Рассказываем, где и когда пройдут забеги, а также как на них зарегистрироваться
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Массовые забеги начнутся в 11:30 в парке Прибрежный.

Массовые забеги начнутся в 11:30 в парке Прибрежный.

Фото: Артем КИЛЬКИН

12 февраля в Набережных Челнах пройдут лыжные соревнования «Лыжня России-2022». Все желающие смогут попробовать свои силы на трассы в два, три и пять километров. Специально для дошкольников будет организована трасса в 300 метров.

Старт соревнований запланирован на 9:15 в парке Прибрежный. Массовые забеги начнутся в 11:30.

Для регистрации лыжникам нужно направить письмо на электронный адрес ufis@list.ru или прийти в день старта с 8:30 до 10:30 в мандатную комиссию парк Прибрежный.

Расписание соревнований. Фото: nabchelny.ru

Расписание соревнований. Фото: nabchelny.ru

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