Двух татарстанцев будут судить за убийство женщины в Ульяновске

Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двух жителей Буинского района будут судить по подозрению в разбойном нападении и убийстве, которые произошли в апреле 2021 года в Ульяновске. По версии следствия, мужчины ворвались в квартиру на улице Одесская, где сначала связали, а потом задушили 47-летнюю женщину. Вместе с тем, они похитили принадлежащие жертве ноутбук, мобильные телефоны, золотые украшения и банковскую карту.

- Сняв с банковской карты более 100 тысяч рублей, нападавшие скрылись в селе Кайбицы Буинского района. Тело погибшей было обнаружено 10 апреля, - сообщают в пресс-службе следственного управления СКР по Ульяновской области.

Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд.