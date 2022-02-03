Жителя Чебоксар, который сбил полицейского, приговорили к реальному сроку

Ближайший год злоумышленник проведет в колонии-поселении. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

24-летнего жителя Чебоксар признали виновным в наезде на полицейского и приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Свою вину мужчина, который все время расследования дела находился в СИЗО, признал.

Напомним, вечером 21 октября 2021 года правоохранителям поступило сообщение о том, что группа молодых людей нарушает общественный порядок на остановке общественного транспорта «Филармония». Когда они прибыли на место, нарушители попытались скрыться. Один из них - ныне осужденный - сел за руль автомобиля BMW, сбил полицейского, перекрывавшего ему путь, и скрылся.

- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и в августе 2021 года был осужден Калининским районным судом города за осквернение Монумента памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Приговором суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Однако, должных выводов он для себя не сделал, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Чувашии.