В Набережных Челнах за плохую уборку дворов от снега оштрафовали управляющие компании

Сумма штрафов за январь достигла 450 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега в Набережных Челнах за январь к ответственности привлекли 17 должностных лиц, управляющим компаниям выписали штрафы на 450 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции начальник зональной жилищной инспекции Шамиль Мухаметдинов.

- Сейчас привлекаем должностных лиц. Если будет непонятно, тогда будем привлекать юридических лиц. В прошлом году мы вынуждены были возбудить административные дела в отношении 40 должностных лиц, юридических лиц на сумму 2 260 000 рублей, - сказал Мухаметдинов.

При этом, по его словам, штрафы – это не панацея, управляющие компании данные средства могли бы потратить на благо населения.