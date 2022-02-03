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Происшествия3 февраля 2022 11:50

Жителя Чебоксар будут судить из истязание матери-инвалида

Обвиняемый уверяет, что родственница его оговаривает
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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43-летний мужчина ранее уже был судим.

43-летний мужчина ранее уже был судим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининский районный суд Чебоксар направлены материалы уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителям. Он обвиняется в систематическом истязании 77-летней матери-инвалида. Свою вину мужчина не признает, уверяя, что родственница его оговаривает.

Изначально в полицию обратились соседи потерпевшей, которые обратили внимание на синяки и ссадины на ее теле. После этого пенсионерка и сама сообщила правоохранителям о том, что сын ее часто избивает, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

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