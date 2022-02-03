Жителя Чебоксар будут судить из истязание матери-инвалида

43-летний мужчина ранее уже был судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калининский районный суд Чебоксар направлены материалы уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителям. Он обвиняется в систематическом истязании 77-летней матери-инвалида. Свою вину мужчина не признает, уверяя, что родственница его оговаривает.

Изначально в полицию обратились соседи потерпевшей, которые обратили внимание на синяки и ссадины на ее теле. После этого пенсионерка и сама сообщила правоохранителям о том, что сын ее часто избивает, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.