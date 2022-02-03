В ближайшие два дня в Казани снега выпадет 30% от всей месячной нормы

Высота снежного покрова в столице Татарстана уже сейчас превышает климатическую норму на 10 сантиметров. Фото: Иван ВИСЛОВ

Высота снежного покрова в столице Татарстана уже сейчас превышает климатическую норму на 10 сантиметров, но к выходным высота сугробов увеличится еще на столько же, сообщил на пресс-конференции доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Таким образом, по словам ученого, в ближайшие два дня в Казани выпадет сразу 30% месячной нормы осадков. Сейчас на метеоплощадках высота снежного покрова составляет 58 сантиметров, а к концу недели это уже будет 68 сантиметров.

Отмечается, что это еще не самое высокое превышение климатической нормы, которая в городе равна 37-40 сантиметрам. Так, по данным Аухадеева, в 2011 году высота снежного покрова превысила 80 сантиметров, а в 1926 году было и вовсе более одного метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане ожидается сильный снег и гололед

Непогода обрушится на республику вечером 3 февраля и продлится около суток (подробности)