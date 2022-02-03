На оптовом рынке в Казани арестовали около полтонны сухофруктов и орехов

Поверка была проведена на улице Портовая. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники Татарстанской таможни совместно с представителями республиканских Роспотребнадзора и Россельхознадзора пришли на казанский оптовый рынок на улице Портовая с проверкой.

В ее ходе специалисты обнаружили 424,7 килограмма немаркированной продукции общей стоимостью 172,31 тысяч рублей.

Речь идет о полиэтиленовых пакетах без документации, в том числе о сроке годности товара и его происхождении. В них находились сухофрукты, орехи, тыквенные семечки, нут и фасоль.

- В связи с наличием данных, свидетельствующих о возможном нарушении участниками торгового оборота товаров требований технического регламента по маркировке товаров и правил маркировки, материалы таможенного осмотра помещений и территорий направлены в региональный Роспотребнадзор, - сообщила начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Татарстанской таможни Энже Сафиуллина.

В итоге на весь выявленный товар без маркировки был наложен арест.