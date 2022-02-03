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Общество3 февраля 2022 11:21

В Татарстане из-за непогоды продлили ограничение движения по трассе М-65 «Урал»

Ранее сообщалось, что транспорт там запустят ориентировочно с 13.00 3 февраля
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшие сутки в республике ожидается сильная метель и снегопад.

В ближайшие сутки в республике ожидается сильная метель и снегопад.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В этот четверг из-за сильного ветра и снегопада, а также низовой метели с ограничением видимости перекрыли движение автобусов, грузовиков, маршруток и такси по трассе М-5 «Урал». Речь идет о четырех участках в Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана. При этом ориентировочное время снятия ограничения назвалось 13.00.

- Ограничение движения продлено до 16.00, - сообщает МЧС республики обновленную информацию.

Напомним, согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, ненастье в регионе - сильный снег, мокрый снег с ухудшением видимости до 500 метров, гололед, снежные заносы и снежная каша, ожидается в ближайшие сутки.

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