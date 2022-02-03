В Татарстане на карантин закрыты 11 школ

С начала учебного года «утренний фильтр» не прошли 40 908 школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным, из-за ухудшение эпидситуации в Татарстане полностью закрыты 11 школ: четыре - в Лаишевском, три - в Мензелинском и по две - в Актанышском и Тетюшском районах. Вместе с тем, на разобобщении находятся классы в 371 учебном учреждении республики. Здоровые дети учатся в дистанционном режиме, сообщает Минобразования республики.

С начала учебного года «утренний фильтр» в школах не прошли 40 908 детей.