В Чувашии за сутки выявили более тысячи зараженных коронавирусом человек

Госпитализация накануне потребовалась 186 инфицированным местным жителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 051 жителя Чувашии. Вместе с тем, накануне в республике было госпитализировано 186 зараженных человек, выписано 416 переболевших COVID-19 граждан и подтверждены смерти трех инфицированных. Такие цифры в четверг, 3 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии в регионе выявили 54 630 больных коронавирусом человек, 43 904 из которых выздоровели, а 4 213 - скончались.