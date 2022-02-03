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Здоровье3 февраля 2022 10:03

В Чувашии за сутки выявили более тысячи зараженных коронавирусом человек

Общее число зафиксированных в регионе случаев вируса достигло 54 630
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 186 инфицированным местным жителям.

Госпитализация накануне потребовалась 186 инфицированным местным жителям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1 051 жителя Чувашии. Вместе с тем, накануне в республике было госпитализировано 186 зараженных человек, выписано 416 переболевших COVID-19 граждан и подтверждены смерти трех инфицированных. Такие цифры в четверг, 3 февраля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии в регионе выявили 54 630 больных коронавирусом человек, 43 904 из которых выздоровели, а 4 213 - скончались.

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