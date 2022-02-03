За сутки коронавирус подтвердился у 912 татарстанцев, 197 из которых - дети

Госпитализация накануне потребовалась 69 новым больным. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на четверг, 3 февраля, в Татарстане выявлено 51 402 случая коронавируса, в том числе 912 -за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (297 человек), Набережных Челнов (158) и Бугульминского района (70). 197 из тех, у кого вирус подтвердился накануне - дети, сообщает Минздрав республики.

Отмечается также, что 12 последних случаев заражения вирусом в регионе - завозные. Госпитализация потребовалась 69 новым больным.

Известно, что 39 627 ранее зараженных татарстанца выздоровели, 1 605 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса сделали 2 406 617 жителей республики, второй - 1 891 236. Ревакцинацию прошли 196 260 человек.

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