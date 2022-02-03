В Казани поменяют названия ряда учреждений дополнительного образования

Речь идет об организациях, которые работают с детьми в Московском Ново-Савиновском районах Татарстана.

Стало известно, что ряд учреждений дополнительного образования в Казани поменяет свои названия. Так, например, из наименования «Татарская детская музыкальная школа №32 им. Ильхама Шакирова» будет исключено слово «татарская». А детские музыкально-хоровые школы №№3 и 16, а также музыкально-хореографическую школу №12 переименуют в «детские школы искусств».

Соответствующее постановление приняли в управлении образования города.