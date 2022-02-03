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Общество3 февраля 2022 8:55

В двух районах Татарстана из-за метели приостановили движение по трассе М-5 «Урал»

Это касается как автобусов, так и такси
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Введенные из-за непогоды ограничения могут снять в ближайшее время.

Введенные из-за непогоды ограничения могут снять в ближайшее время.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сильного ветра, низовой метели и снегопада 3 февраля в Татарстане ограничено движение транспорта - автобусов, маршруток, такси и грузовиков, по трассе М-5 «Урал».

- В регионе ограничения введены в Бугульминском районе - на участках: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяжённостью 7,5 км), а также в Бавлинском районе на участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км), - сообщают в пресс-служба МЧС республики.

Введенные из-за непогоды ограничения на трассе в регионе отменят ориентировочно в 13.00.

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