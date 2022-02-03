В Татарстане прививку от коронавируса сделали более 500 подростков

Дети с 12 до 15 лет могут сделать прививку только с официального разрешения родителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на четверг, 3 февраля, прививку от коронавируса в Татарстане сделали 502 подростка. Республика отправила заявку на новую партию вакцины «Спутник M», заявила руководитель пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Напомним, в начале года в Татарстан поступило 2,9 тысячи доз вакцины от вируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник M». Дети до 15 лет могут сделать прививку только с официального разрешения родителей, дети старше 15 лет могут решать самостоятельно.