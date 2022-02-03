В поселке Языково Ульяновской области обрушилась крыша аварийной многоэтажки

По предварительным данным, на кровле дома скопилось слишком много снега Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вечером в среду, 2 февраля, в поселке Языково в Карсунском районе обрушилась крыша многоэтажки на улице Цветкова. Предварительной причина произошедшего - скопление снега на кровле аварийного дома.

Никто не пострадал.

Прокуратура района проверит исполнение чиновниками и управляющей компанией жилищного законодательства и соблюдение прав граждан при переселении из аварийного жилья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ульяновской области.