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Общество3 февраля 2022 8:14

В Казани ликвидируют Управление капитального ремонта города

Все соответствующие мероприятия должны быть завершены до 1 июня
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 июня в Казани должно быть ликвидировано Управление капитального ремонта города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

В ближайшее время специальной комиссии нужно не только провести мероприятия по ликвидации учреждения, но и проследить за соблюдением прав его работников, принять меры по кредиторской задолженности и обеспечить передачу находящегося на балансе Управления имущества в муниципальную казну.

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