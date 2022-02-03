В Казани ликвидируют Управление капитального ремонта города

Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 июня в Казани должно быть ликвидировано Управление капитального ремонта города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

В ближайшее время специальной комиссии нужно не только провести мероприятия по ликвидации учреждения, но и проследить за соблюдением прав его работников, принять меры по кредиторской задолженности и обеспечить передачу находящегося на балансе Управления имущества в муниципальную казну.