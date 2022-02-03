Казанцам предлагают стать волонтерами 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Волонтеры требуются по трем направлениям: волонтеры-атташе, волонтеры сервисных направлений и официальной программы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани стартовал набор волонтеров 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет с 19 по 30 июня. Организаторы мероприятия планируют привлечь 380 добровольцев по трем направлениям: волонтеры-атташе, волонтеры сервисных направлений и официальной программы.

Для того, чтобы стать волонтером, нужно заполнить заявку на сайте Kazan Volunteers и пройти собеседование, сообщает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.

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