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Происшествия3 февраля 2022 7:23

В Казани иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных авто

ДТП произошло во дворе дома №17 на улице Батыева
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Врачи оказали мальчику помощь, после чего отпустили домой.

Врачи оказали мальчику помощь, после чего отпустили домой.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 15:55 в среду, 2 февраля, во дворе дома №17 по улице Салиха Батыева в Казани автомобиль Subaru сбил пятилетнего ребенка. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, а мальчик выбежал на дорога из-за припаркованных авто.

Известно, что мальчик гулял во дворе с матерью. Прибывшие врачи оказали ему помощь, после чего отпустили домой.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 167 ДТП, из них одно происшествие с пострадавшим – наезд на ребенка, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

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