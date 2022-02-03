В Казани иномарка сбила ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованных авто

Врачи оказали мальчику помощь, после чего отпустили домой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Около 15:55 в среду, 2 февраля, во дворе дома №17 по улице Салиха Батыева в Казани автомобиль Subaru сбил пятилетнего ребенка. По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, а мальчик выбежал на дорога из-за припаркованных авто.

Известно, что мальчик гулял во дворе с матерью. Прибывшие врачи оказали ему помощь, после чего отпустили домой.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 167 ДТП, из них одно происшествие с пострадавшим – наезд на ребенка, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.