Утром 3 февраля в электротранспорте Казани выявлено 14 пассажиров без QR-кодов

Восемь непривитых от коронавируса горожан были замечены в трамваях и троллейбусах, шестеро - в метро. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром в четверг, 3 февраля, в общественном электротранспорте Казани были выявлены 14 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Восемь из них пытались проехать в трамваях и троллейбусах, шестеро - в метро.

Вместе с тем, контролеры выявили в электротранспорте 68 человек без медицинских масок. Большинство из них - 49 человек - надели средства индивидуальной защиты после замечания. Остальным пришлось покинуть салон, сообщает МУП "Метроэлектротранс".