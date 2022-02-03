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Общество3 февраля 2022 6:31

Утром 3 февраля в электротранспорте Казани выявлено 14 пассажиров без QR-кодов

Еще 68 человек пытались проехать в трамваях, троллейбусах и метро без масок
Алина АЛМАКАЕВА
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Восемь непривитых от коронавируса горожан были замечены в трамваях и троллейбусах, шестеро - в метро.

Восемь непривитых от коронавируса горожан были замечены в трамваях и троллейбусах, шестеро - в метро.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Утром в четверг, 3 февраля, в общественном электротранспорте Казани были выявлены 14 пассажиров без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Восемь из них пытались проехать в трамваях и троллейбусах, шестеро - в метро.

Вместе с тем, контролеры выявили в электротранспорте 68 человек без медицинских масок. Большинство из них - 49 человек - надели средства индивидуальной защиты после замечания. Остальным пришлось покинуть салон, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

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