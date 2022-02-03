Госсовет Татарстана направит 13 поправок к проекту законопроекта о местной власти

Накануне поправки рассмотрели на заседании местного Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. Фото: Евгения ГУСЕВА

Госсовет Татарстана направит 13 поправок, затрагивающих пять глав, проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Накануне их рассмотрели на заседании местного Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Депутаты республики не согласны с новым положением федерального закона о муниципальных полномочиях и предметах ведения, механизмах реализации перераспределяемых полномочий и их финансирования (в частности, оказания медицинской помощи), формах избрания глав муниципальных образований, выравнивании бюджетной обеспеченности.

- Больше всего вопросов у депутатов вызывает статья о вступлении в силу рассматриваемого Федерального закона. Законопроектом устанавливается переходный период до 1 января 2028 года. При этом в переходный период новые выборы главы, депутатов представительного органа поселений, муниципальных районов не назначаются и не проводятся. При истечении в переходный период срока полномочий представительного органа муниципального образования в границах территории муниципального района образуется муниципальный округ. Муниципальный район, а также поселения, входившие в его состав, упраздняются, - сообщают в пресс-службе Госсовета региона.