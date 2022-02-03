Горздрав Набережных Челнов: "Поликлиники работают до последнего пациента"

Помощь медикам уже оказывают студенты медколледжа и медуниверситета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев посетил ряд поликлиник города. По его словам, из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в Татарстане нагрузка на медиков возраста. Несмотря на это, очереди разгружаются всеми возможными способами, а медучреждения работают до последнего пациента.

Помощь медикам татарстанского автограда уже оказывают студенты медколледжа и медуниверситета. В поликлиниках открыты дополнительные кабинеты, сообщает chelny.biz.