В Чувашии из-за роста заболеваемости коронавирусом восемь ПЦР-лабораторий перевели на круглосуточный режим работы

В среднем каждые сутки в Чувашии выполняется порядка 10 тысяч исследований на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике растет заболеваемость коронавирусом, а значит и число лабораторных исследований, которые нужно проводить для выявления новых случаев. В связи с этим восемь ПЦР-лабораторий подведомственных Минздраву Чувашии перевели на круглосуточный режим до особого распоряжения.

- Согласно приказу министра здравоохранения региона Владимира Степанова, они будут работать, в том числе, и по выходным, а также праздничным дням, - отметили в ведомстве.

В среднем каждые сутки в Чувашии выполняется порядка 10 тысяч исследований на коронавирус. Помимо ПЦР-лабораторий Минздрава республики, на ее территории также работают три частные организации и три федерального значения.