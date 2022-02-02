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Общество2 февраля 2022 16:36

В Чувашии из-за роста заболеваемости коронавирусом восемь ПЦР-лабораторий перевели на круглосуточный режим работы

Они также будут заниматься исследованиями и по выходным дням
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В среднем каждые сутки в Чувашии выполняется порядка 10 тысяч исследований на коронавирус.

В среднем каждые сутки в Чувашии выполняется порядка 10 тысяч исследований на коронавирус.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике растет заболеваемость коронавирусом, а значит и число лабораторных исследований, которые нужно проводить для выявления новых случаев. В связи с этим восемь ПЦР-лабораторий подведомственных Минздраву Чувашии перевели на круглосуточный режим до особого распоряжения.

- Согласно приказу министра здравоохранения региона Владимира Степанова, они будут работать, в том числе, и по выходным, а также праздничным дням, - отметили в ведомстве.

В среднем каждые сутки в Чувашии выполняется порядка 10 тысяч исследований на коронавирус. Помимо ПЦР-лабораторий Минздрава республики, на ее территории также работают три частные организации и три федерального значения.

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