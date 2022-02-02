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Общество2 февраля 2022 15:31

В Ульяновской области из-за волны «омикрона» приостановили в плановые медосмотры

Также на время прекращена и диспансеризация
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом вся экстренная помощь сохранена в полном объеме.

При этом вся экстренная помощь сохранена в полном объеме.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за роста числа выявляемых зараженных коронавирусом, а в частности штаммом «омикрон», в Ульяновской области резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, по некоторым учреждениям рост составил до 7 раз. Сообщает Минздрав региона.

- Как и в некоторых других регионах страны, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказания помощи детям. Это вынужденная временная мера для сохранения здоровья населения. Вся экстренная помощь сохранена в полном объеме, - заявили в ведомстве.

Освободившиеся за счет этого медработники будут направлены в первичное звено системы здравоохранения, чтобы помогать своим коллегам в это непростое время.

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