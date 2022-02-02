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Происшествия2 февраля 2022 14:19

20 жителей Казани отдали под суд за фальшивую инвалидность

Утверждается, что они нанесли ущерб государству более чем на 7,2 миллиона рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Данное уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд Казани.

Данное уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат и посредничестве в нем. В ближайшее время его материалы поступят на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани, сообщили в прокуратуре Татарстана.

- Фигурантами этого уголовного дела стали 20 местных жителей в возрасте от 35 до 68 лет. В отношении посредника избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, остальные находятся под подпиской о невыезде, - отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с декабря 2012 года по апрель 2020 года обвиняемые и неустановленные лица через посредника предоставили в местное управление Пенсионного фонда России документы с заведомо ложными сведениями о их статусе инвалида. Благодаря чему все эти годы злоумышленники получали соответствующую пенсию. Таким образом, государству был нанесен ущерб более чем на 7,2 миллиона рублей.

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