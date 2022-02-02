В Набережных Челнах прокуратура потребовала наказать коммунальщиков, из-за которых на ребенка рухнул снег

Кроме двора управляющие компании должны чистить от снега и наледи крыши, навесы, балконы и козырьки. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как установили сотрудники прокураторы во время своей проверки, 1 февраля около 18.00 с крыши дома 6/06 расположенного в Новом городе на семилетнюю девочку упал снег. Ребенок просто проходил мимо. К счастью, школьница не пострадала и отделалась лишь сильным испугом.

- По закону организации по обслуживанию жилищного фонда для предотвращения чрезвычайных ситуаций, сходов снега и льда должны принимать меры по своевременной очистке кровель, навесов, балконов и козырьков, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В связи с произошедшим в адрес гендиректора ООО «УК «Электротехников» надзорным органом было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.