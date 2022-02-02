Росприроднадзор и Нижнекамскнефтехим подписали соглашение о взаимодействии

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках рабочей поездки на «Нижнекамскнефтехим» посетили площадку строящегося олефинового комплекса ЭП-600. В ходе визита было подписано соглашение о взаимодействии между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом». Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий и внедрение на предприятии решений, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей.

Кроме того, среди ключевых направлений взаимодействия отмечены обмен информацией по вопросу реализации национального проекта «Экология», а также совершенствование и актуализация правовой и нормативно-методической базы в области охраны окружающей среды и природопользования.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова:

«Осмотрела площадку и могу отметить, что СИБУР заявил о своей готовности вложить деньги, опыт и экспертизу в дальнейшее развитие нефтегазохимических комплексов нового поколения. Мы видим готовность построить новые мощности, которые дадут экономическое развитие региону и обеспечат новыми рабочими местами жителей города. Компания готова учитывать самые жесткие экологические и климатические требования, и это мы сегодня услышали. Экологическая безопасность становится важной составляющей любого предприятия, и хорошо, что СИБУР это понимает».

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов:

«Строительство новых мощностей, с запасом опережающих современные экологические стандарты, одно из ключевых проявлений ответственности бизнеса в области защиты окружающей среды помимо природоохранных мероприятий. «Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия, в том числе недавно модернизированы биологические очистные сооружения. В последние 20 лет почти в три с половиной раза снижено образование выбросов на тонну продукции. Технологическая оснащенность и накопленный опыт специалистов «Нижнекамскнефтехима» и всего СИБУРа, которые сегодня закладываются в проект ЭП-600, позволят развить этот результат».

Олефиновый комплекс, мощностью 600 тысяч тонн этилена в год - один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Новые мощности позволят перерабатывать прямогонный бензин объемом 1 800 000 тонн, значительно нарастить российские мощности по производству этилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импорта его производных. Реализация проекта включена в соглашения СИБУРа и Министерства энергетики России, в рамках которых компания приняла на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет.

В проекте ЭП-600 будут применены решения, отвечающие самому высокому уровню требований к параметрам экологического воздействия нового комплекса. Это позволит обеспечить безопасность производства и его соответствие нормам как российского, так и международного законодательства, даже с учетом их возможных изменений в перспективе. В том числе предусмотрена установка бездымной факельной системы. Это позволило снизить прогнозируемые показатели по выбросам СО в 12 раз по сравнению с НДТ РФ, соединений оксидов азота - в шесть раз относительно российских бенчмарков и вдвое по сравнению с европейскими. Система непрерывного мониторинга выбросов (СЕМS) даст возможность операторам в онлайн-режиме отслеживать необходимые показатели.

Также на комплексе будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота, что позволит полностью исключить образование сточных вод и до минимума снизить воздействие на водные ресурсы. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.

СПРАВКА

СИБУР крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру. За период 2010-2021 годов СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму более 25 млрд долларов

«Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований. В число приоритетных направлений работы «Нижнекамскнефтехима» по снижению воздействия на окружающую среду входят уменьшение выбросов в атмосферный воздух, снижение загрязнения сточных вод и сохранение почвы.