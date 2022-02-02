Стал известен план реконструкции Горьковского шоссе в Казани

Прежде всего, ее решили расширить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно проекту, Горьковскому шоссе в Казани решили вернуть статус вылетной магистрали, то есть ведущей из центра города за его пределы.

Поэтому, судя по техдокумнтации тендера на проектирование дороги, ее планируют расширить до 6 полос и сделать там 7 развязок разного уровня. Столько же на шоссе появится надземных и подземных переходов. Кроме того, дорогу собираются расширить и под железнодорожным путепроводом близ Лебяжьего.

По предварительным подсчетам, на такую реконструкцию Горьковского шоссе необходимо около 22 миллиардов рублей. Окончательная сумма станет ясна, когда полностью будет готов сам проект.

Напомним, что шоссе было построено в 1970 году, в 2005-м оно было расширено до 4 полос, а местами и до 6. По разным оценкам, в час трасса пропускает 3,5−4 тысячи автомобилей, дорожная ситуация там осложняется из-за постоянно возникающих пробок. Именно поэтому и было принято решение реконструировать Горьковское шоссе.