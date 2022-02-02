В Татарстане число школ, закрытых из-за коронавируса и ОРВИ, достигло девяти

На разобщение ученики выводятся, если в классе не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящий момент из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ в республике на разобщение закрыты девять школ, сообщает Минобразоване Татарстана.

- Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение 3 школы в Мензелинском, 4 – в Лаишевском и 2 школы – в Тетюшском районах, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что дети, находящиеся на разобщении, не должны контактировать между собой и посещать общественные места.