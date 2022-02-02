В Татарстане ожидается метель и сильный ветер

На дорогах могут образоваться снежные заносы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 3 февраля, в республике ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду, а также сильная метель, во время которой видимость ухудшится до 1 000 метров. Предупредили в Гидрометцентре Татарстана

- На дорогах ожидается образование гололеда и снежных заносов. В ночные и утренние часы местами будет туман, - также отметили в управлении.

При этом температура воздуха днем будет в пределах от -1 до -6 градусов.