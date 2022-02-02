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Общество2 февраля 2022 11:03

Ударили ножом, сбежал на служебном авто и все забыл. В Татарстане поймали жителя Самарской области за покушение на убийство

В Набережных Челнах рабочий из Самары ударил парня ножом и попытался сбежать на служебной машине
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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После совершения преступления злоумышленник пытался сбежать из Татарстана.

После совершения преступления злоумышленник пытался сбежать из Татарстана.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В отношении 31-летнего жителя Самарской области возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство», сообщили в следственном комитете Татарстана.

- Мужчина задержан и в ближайшее время следствие обратиться в суд для избрания для него меры пресечения в виде стражи, - также отметили в ведомстве.

Так, по версии следствия, в ночь на 1 февраля, прибывший в Набережные Челны вахтовик выпивал с коллегой. Когда они отправились в магазин за очередной порцией спиртного, то по пути встретили незнакомого парня. Подозреваемый решил с ним устроить конфликт, но в итоге поспешил догонять коллегу, который уже отошел на определенное расстояние.

А молодой человек, опасаясь нападения мужчины, позвонил друзьям, чтобы те вышли на улицу и проводили его домой. Увидев вместо одного парня уже целую компанию, пьяный злоумышленник полез в драку и ударил одного из них – 20-летнего молодого человека, в грудь ножом. После этого житель Самарской области убежал на съемную квартиру, взял ключи тот служебного автомобиля и попытался на нем сбежать из Татарстана. Однако был задержан сотрудниками полиции в Заинске. Будучи допрошен в качестве подозреваемого, он сообщил, что ничего не помнит. Раненный мужчиной парень выжил, сейчас он находится в больнице Набережных Челнов.

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