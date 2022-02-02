ВТБ увеличит индексированные государственные выплаты на детей

Клиенты ВТБ, имеющие право на пособия, получат дополнительную выгоду. С февраля размер целого ряда социальных выплат для семей с детьми в России вырос на 8,4%. В результате сумма единовременного пособия при рождении ребенка увеличится до 19,9 тысяч рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет до 7,5 тысяч рублей. ВТБ дополнительно начислит 2 000 рублей клиентам, которые получат начисление социальных выплат на счет карты «Мир» ВТБ.

Для перевода начислений пособий в ВТБ клиенту необходимо оформить цифровую карту национальной платежной системы. Сделать это можно в несколько кликов на сайте банка, или в приложении ВТБ Онлайн.

ВТБ окажет поддержку в размере 2 000 рублей каждому новому получателю пособия на детей. Выплата поступит на счет клиента в течение месяца после первого зачисления льготных средств.

Все родители также смогут дополнительно получить от ВТБ бесплатную страховку карт и счетов от мошенничества, а также бесплатное онкострахованиедетей.

- ВТБ активно поддерживает социальную политику государства, направленную на помощь категориям населения, требующим особого внимания. К ним относятся и семьи с детьми. С помощью наших цифровых сервисов клиенты банка могут не только получить финансовую поддержку, но и дополнительные надбавки к государственным выплатам, медицинские страховки и защиту от мошенников. Комплексный проект по поддержке семей, получающих от государства пособия на детей, основывается на принципах устойчивого развития ВТБ. Уверен, в рамках него мы сможем поддержать десятки тысяч российских семей, - прокомментировал начальник управления «Государственные услуги» ВТБ Святослав Агеев.