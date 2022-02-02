За одни сутки в Татарстане выявили 848 новых случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 50 490 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

В республике за прошедшие сутки было выявлено 848 новых случаев заражения коронавирусом, в 94 из них речь идет о детях и подростках, сообщили 2 февраля в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализировать пришлось 72 пациента, остальные – 776 больных, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения инфекции, то здесь по-прежнему в антилидерах находится Казань – 453 зараженных за сутки, а также Набережные Челны – 99 инфицированных, на третьем месте с 54 случаями – Нижнекамский район.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 50 490 человек, 39 465 из которых на данный момент считаются выздоровевшими.